Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Авто
ВсеТест-драйвНовинкиРемонтНа дорогахТехнологииАвторынокЗаконы
16:09, 19 марта 2026Авто

Машины легендарного бренда появятся летом на российском рынке

Российские дилеры начнут продажи кроссовера Volga K50 летом 2026 года
Марина Аверкина

Фото: VOLGA

Продажи кроссовера K50 возрожденного бренда Volga стартуют в России летом 2026 года. Об этом говорится в пресс-релизе, который оказался в распоряжении «Ленты.ру». Информация о комплектациях и ценах появится позже.

Длина автомобиля составляет 4770 миллиметров, ширина — 1895 миллиметров, колесная база — 2845 миллиметров. По заявлению представителей компании, модель войдет в число наиболее просторных и вместительных вариантов в своем классе.

Кроссовер оснащен двухлитровым бензиновым турбированным двигателем мощностью 238 лошадиных сил. Он работает в паре с классической восьмиступенчатой автоматической трансмиссией и системой полного привода. Для повышения комфорта в конструкции использовали адаптивную подвеску.

Для K50 даже в базовой версии предусмотрен полный «зимний пакет», который включает электрический подогрев передних и задних сидений, рулевого колеса, ветрового стекла, форсунок омывателя, а также боковых зеркал. Автомобиль имеет комплекс электронных ассистентов, отвечающих за безопасность движения. Внушительный набор опций комфорта дополнен функциями памяти настроек кресел водителя и переднего пассажира, массажем и вентиляцией передних сидений, электроприводом регулировки спинки второго ряда. За звук отвечает аудиосистема с 12 динамиками.

Ранее Министерство транспорта РФ сообщило, что к концу 2028 года на российских дорогах будет задействовано около 1000 беспилотных грузовых машин, а к 2030 году беспилотный коммерческий парк увеличится до 4000 единиц.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    «Революция сорвана, вождь в дурке». Блогер Ремесло попал в психбольницу после внезапной критики СВО и разговора с Алаудиновым

    Миллиардные долги по зарплатам погасили в России в 2025 году

    Война в Иране ударила по рядовым американцам

    Пашинян заявил о готовности помочь Ирану

    Прокуроры обеспечили российским военным и их семьям соцподдержку на 18 миллиардов рублей

    Трамп на фоне операции против Ирана проведет бой UFC на лужайке Белого дома

    В России назвали условие для возобновления переговоров по Украине

    Россияне начали эвакуироваться с пляжей Египта

    Генсек ООН обратился к США, Израилю и Ирану

    Поймавшего гигантскую щуку рыбака лишили рекорда по неожиданной причине

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok