Мужчина залез в вольер к знаменитому бегемоту и напугал его

В Таиланде полиция арестовала мужчину, который забрался в вольер к карликовому бегемоту по кличке Му-Денг, ставшему звездой соцсетей. Об этом сообщает ClickOrlando.

По информации зоопарка Кхао-Кхео, инцидент произошел вечером во вторник, 17 марта, когда смотритель ненадолго отлучился, а посетителей поблизости не было. На кадрах камеры видеонаблюдения видно, как неизвестный в черной шапке и солнечных очках залезает в вольер и подходит к Му-Денг и ее матери Джоне, держа в руках планшет и, по-видимому, снимая видео. Нарушитель провел внутри около двух минут, пока его не заметили сотрудники. Они сразу вызвали полицию.

Как сообщил директор зоопарка Наронгвит Чодчой, мужчину задержали на месте, он не пытался бежать. Полиция предъявила ему предварительное обвинение в незаконном проникновении. Его отпустили под залог. Зоопарк намерен добиваться самого строгого наказания. Животных нарушитель не трогал, однако они испытали стресс. В заявлении на официальной странице зоопарка говорится, что знаменитая Му-Денг «выглядела слегка напуганной» из-за вторжения, поэтому за животными будут внимательно наблюдать ветеринары.

Карликовый бегемот Му-Денг прославилась на весь мир в 2025 году благодаря фотографиям, которые выкладывал в соцсетях сотрудник зоопарка. С тех пор толпы туристов приезжают посмотреть на нее.

Ранее сообщалось, что создатель криптовалюты Ethereum Виталик Бутерин стал приемным отцом знаменитого карликового бегемота Му-Денг. Криптомагнат пожертвовал 10 миллионов батов зоопарку, где она живет.