21:02, 19 марта 2026

Мужчинам раскрыли неожиданное последствие плохого сна

Илья Пятыго (редактор отдела «Забота о себе»)

Фото: Gorodenkoff / Shutterstock / Fotodom

Врач Франсиско Хавьер Усубильяга предупредил, что бессонница негативно влияет на мужское здоровье. В разговоре с изданием La Nacion он раскрыл неожиданное последствие плохого качества сна.

По словам Усубильяги, бессонница приводит к гормональному дисбалансу. Так, у мужчин, которые спят менее шести часов в сутки, снижается уровень тестостерона в крови, что чревато появлением эректильной дисфункции, подчеркнул он.

Доктор добавил, что низкий уровень тестостерона приводит к возникновению усталости, уменьшению количества мышечной массы и снижению либидо. Что касается женщин, у них тоже из-за бессонницы может измениться либидо, но исследований на эту тему проводилось гораздо меньше, заключил медик.

Ранее терапевт Ольга Чистик объяснила причину возникновения сонливости после обеда. По ее утверждению, с этой проблемой часто сталкиваются люди, употребляющие много быстрых углеводов.

