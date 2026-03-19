Над местом проживания Рубио и Хегсета на военной базе заметили неизвестные беспилотники

WP: Неизвестные БПЛА заметили над военной базой США, где живут Рубио и Хегсет

Над военной базой Форт Макнейр, где живут госсекретарь США Марко Рубио и шеф Пентагона Пит Хегсет, заметили неизвестные беспилотники. Об этом сообщает The Washington Post.

«Американские чиновники обнаружили неопознанные беспилотники над военной базой в Вашингтоне, где проживают госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет», — говорится в материале.

Источник издания рассказал, что за последние десять дней над базой фиксировали по несколько дронов за одну ночь. Ситуация обсуждалась в Белом доме, на объекте усилили меры безопасности. Рассматривался вопрос о переселении важных государственных деятелей в другое место.

Ранее в штабе Центрального командования ВС США (CENTCOM) объявили тревогу из-за поступивших угроз, об этом заявило руководство базы Макдилл в штате Флорида, где расположен штаб.