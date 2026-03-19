Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
06:36, 19 марта 2026

Над местом проживания Рубио и Хегсета на военной базе заметили неизвестные беспилотники

Марина Совина
Марко Рубио и Пит Хегсет. Фото: Samuel Corum / Globallookpress.com

Над военной базой Форт Макнейр, где живут госсекретарь США Марко Рубио и шеф Пентагона Пит Хегсет, заметили неизвестные беспилотники. Об этом сообщает The Washington Post.

«Американские чиновники обнаружили неопознанные беспилотники над военной базой в Вашингтоне, где проживают госсекретарь Марко Рубио и министр обороны Пит Хегсет», — говорится в материале.

Источник издания рассказал, что за последние десять дней над базой фиксировали по несколько дронов за одну ночь. Ситуация обсуждалась в Белом доме, на объекте усилили меры безопасности. Рассматривался вопрос о переселении важных государственных деятелей в другое место.

Ранее в штабе Центрального командования ВС США (CENTCOM) объявили тревогу из-за поступивших угроз, об этом заявило руководство базы Макдилл в штате Флорида, где расположен штаб.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главный порт Ирана на Каспии подвергся атаке с воздуха. Израиль нанес удары по кораблям и ряду зданий

    Россиянам назвали первые шаги при утечке интимных фотов сеть

    BMW представил новый мощный седан с оригинальной внешностью

    Мужчина заживо похоронил блогершу в чемодане

    Внешность Роберта Паттинсона на красной дорожке оценили фразой «братан хочет мирной жизни»

    Россиян предупредили об опасных последствиях недостатка сна

    Сенат США не стал ограничивать военные полномочия Трампа

    Трампа обвинили в создании беспрецедентных проблем для США и всего Запада

    Медведи в Московском зоопарке вышли из зимней спячки

    Раскрыты траты россиян на автозапчасти

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok