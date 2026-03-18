21:49, 18 марта 2026

В штабе Центрального командования США объявили тревогу

В штабе CENTCOM во Флориде объявили тревогу из-за поступивших угроз
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Timothy L. Hale / Globallookpress.com

В штабе Центрального командования ВС США (CENTCOM) объявили тревогу из-за поступивших угроз, об этом заявило руководство базы Макдилл в штате Флорида, где расположен штаб. Сообщение опубликовано в Facebook (запрещенная в России соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Персоналу было предписано временно не покидать помещения. «В отношении базы ВВС Макдилл поступили угрозы», — уточняется в предупреждении.

Объект возобновил функционирование в штатном режиме спустя около двух часов. О характере и источнике угроз информации не поступало. Силы Центрального командования участвуют в операции США и Ирана против Израиля.

Ранее стало известно, что глава Пентагона Пит Хегсет одобрил запрос CENTCOM об отправке на Ближний Восток дополнительных подразделений морской пехоты. Об этом сообщила газета The Wall Street Journal (WSJ).

