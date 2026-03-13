Хегсет одобрил отправку тысяч морпехов на Ближний Восток

Глава Пентагона Пит Хегсет одобрил запрос Центрального командования США (CENTCOM) об отправке на Ближний Восток дополнительных подразделений морской пехоты. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).
В публикации уточняется, что CENTCOM захотел направить в регион десантную группу и экспедиционное подразделение. Известно, что в них обычно входят несколько кораблей и до пяти тысяч морских пехотинцев.
Ранее сообщалось, что США повредили или уничтожили более 50 иранских кораблей с начала масштабной военной операции против Ирана.