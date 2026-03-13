19:09, 13 марта 2026Мир

Хегсет одобрил отправку тысяч морпехов на Ближний Восток

Яна Лаушкина (Редактор группы по работе с новостными агрегаторами)

Фото: U.S. Marine Corps / Cpl. Noela Vazquez / Handout via Reuters

Глава Пентагона Пит Хегсет одобрил запрос Центрального командования США (CENTCOM) об отправке на Ближний Восток дополнительных подразделений морской пехоты. Об этом пишет The Wall Street Journal (WSJ).

В публикации уточняется, что CENTCOM захотел направить в регион десантную группу и экспедиционное подразделение. Известно, что в них обычно входят несколько кораблей и до пяти тысяч морских пехотинцев.

Ранее сообщалось, что США повредили или уничтожили более 50 иранских кораблей с начала масштабной военной операции против Ирана.

