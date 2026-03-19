14:21, 19 марта 2026МирЭксклюзив

Названо условие полной блокировки европейского кредита Украине

Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Thomas Peter / Reuters

Евросоюз не может обойти вето Венгрии на предоставление Украине кредита в размере 90 миллиардов евро, но страна может отказаться от участия в голосовании при ряде условий, сказал в разговоре с «Лентой.ру» политолог Дмитрий Журавлев.

«Обойти блокировку Венгрии нельзя никак. Но можно чуть изменить позицию Венгрии, как это уже было не раз, когда стране предлагались некие бонусы в обмен на отказ от голосования. То есть Венгрия не голосовала "за", но и не выступала "против"», — напомнил Журавлев.

По его мнению, в данном случае все будет зависеть не столько от бонусов, которые Евросоюз предложит Венгрии, сколько от позиции президента США Дональда Трампа, имеющего большое влияние на венгерского премьер-министра Виктора Орбана.

«Как скажет старший друг, так и будет. Если Трамп решит, что украинский конфликт пора сворачивать, Венгрия проголосует против кредита и полностью его заблокирует. Если Трамп оставит это на усмотрение Орбана, то, скорее всего, европейские лидеры убедят страну отказаться от голосования», — считает политолог.

Ранее президент Украины Владимир Зеленский призвал лидеров стран ЕС разблокировать пакет поддержки Киева в размере 90 миллиардов евро, заблокированный Венгрией из-за недостижения договоренностей по нефтепроводу «Дружба». Глава Украины напомнил, что кредит уже был согласован до конца прошлого года и теперь финансирование должно быть реализовано.

