Певица Серябкина заявила, что всегда соблюдает дресс-код и правила приличия

Бывшая солистка российской поп-группы «Серебро» Ольга Серябкина прокомментировала свои откровенные образы. Видео публикует Telegram-канал «Звездач».

40-летняя певица отметила, что не считает свои наряды вызывающими. Также она добавила, что она не дерзкая, а привлекательная, и всегда следит за тем, чтобы одеваться уместно.

«Я всегда соблюдаю дресс-код и, куда бы я ни пришла, соблюдаю правила приличия и никогда их не нарушаю», — заявила исполнительница.

В декабре Ольга Серябкина вышла на публику в оголяющем грудь платье.