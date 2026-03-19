Полуголый мужчина танцевал тверк на крыше джипа и попал в аварию

В штате Техас, США, попал в аварию полуголый мужчина, танцевавший на джипе тверк. Об этом сообщает WBZ News Radio.

22-летний мужчина исполнял танцы на крыше автомобиля. Этот момент сняли на видео. Он успел залезть обратно в салон перед столкновением с другой машиной, но все равно вылетел из джипа на дорогу.

Пострадавшего госпитализировали, он находится в критическом состоянии. В аварии пострадал еще один человек. В какой машине он находился, не уточняется. Его доставили в больницу с серьезной травмой головы.

Полиции удалось установить, что водитель джипа, 24-летний Райли Роудс, находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения. Он находится под стражей.

Ранее сообщалось, что в США девушка вышла на середину дороги и принялась танцевать тверк. Ее поведение разозлило водителей, которые стали сигналить девушке в попытке прогнать ее с проезжей части.

