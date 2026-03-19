Премьер Бельгии объяснил свои слова о диалоге с Россией

Призыв к возобновлению диалога с Россией связан с периодом после возможного заключения мирного соглашения. Об этом заявил премьер-министр Бельгии Барт де Вевер, передает Clash Report.
«Если вы добьетесь мира, что вам следует делать с Россией в долгосрочной перспективе? Жить в вечной вражде или стремиться к нормализации? Да, тогда вы должны стремиться к нормализации», — подчеркнул политик.
По его словам, восстановление отношений с Россией, о котором он говорил, относится «к гипотезе, что заключено мирное соглашение», и касается потребности Европы быть за столом переговоров по Украине.
Ранее вице-премьер и глава МИД Бельгии Максим Прево раскритиковал Де Вевера за идею нормализовать отношения с Россией.