Премьера Бельгии осудили за призыв к диалогу с Россией

Глава МИД Бельгии Прево осудил премьера Де Вевера за призыв к диалогу с Россией

Вице-премьер и глава МИД Бельгии Максим Прево раскритиковал премьер-министра королевства Барта Де Вевера за идею нормализовать отношения с Россией. Его слова приводит ТАСС.

Прево осудил Де Вевера за призыв к диалогу с Россией и назвал это невозможным до тех пор, пока Москва не допустит страны Евросоюза к переговорам по урегулированию на Украине. По мнению Прево, высказывание Де Вевера «подрывает евросолидарность».

По мнению вице-премьера, именно Россия препятствует участию Евросоюза в диалоге по Украине. Пока это длится, дискуссия о стабилизации отношений является «сигналом о слабости», заключил Прево.

Ранее де Вевер призвал Европейский союз к переговорам с Россией по украинскому урегулированию. Он подчеркнул, что Европа не может бесконечно поддерживать Киев и поставлять оружие без участия США.