Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
00:33, 16 марта 2026Мир

Премьера Бельгии осудили за призыв к диалогу с Россией

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Вице-премьер и глава МИД Бельгии Максим Прево раскритиковал премьер-министра королевства Барта Де Вевера за идею нормализовать отношения с Россией. Его слова приводит ТАСС.

Прево осудил Де Вевера за призыв к диалогу с Россией и назвал это невозможным до тех пор, пока Москва не допустит страны Евросоюза к переговорам по урегулированию на Украине. По мнению Прево, высказывание Де Вевера «подрывает евросолидарность».

По мнению вице-премьера, именно Россия препятствует участию Евросоюза в диалоге по Украине. Пока это длится, дискуссия о стабилизации отношений является «сигналом о слабости», заключил Прево.

Ранее де Вевер призвал Европейский союз к переговорам с Россией по украинскому урегулированию. Он подчеркнул, что Европа не может бесконечно поддерживать Киев и поставлять оружие без участия США.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok