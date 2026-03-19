«Радиостанция Судного дня» передала четыре странных шифровки за день

Радиостанция УВБ-76 передала четыре шифровки за день. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий ее передачи.

Так называемая радиостанция Судного дня передала первую шифровку в 11:16 по московскому времени. Сообщение состояло из позывного, нескольких чисел и двух слов: «катет» и «страх». В 13:17 она передала еще одно сообщение со словом «перова». В 14:46 прозвучало слово «надевание», а в 18:34 — «клешотирс».

В других передачах станции слова не встречались.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.