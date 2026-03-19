13:24, 19 марта 2026

«Радиостанция Судного дня» передала шифровку о страхе

Радиостанция УВБ-76 передала слово страх
Антонина Черташ
Антонина Черташ

Фото: Guy J. Sagi / Shutterstock / Fotodom

Радиостанция УВБ-76 передала пугающую двойную шифровку. Об этом сообщает Telegram-канал «УВБ-76 логи», отслеживающий ее передачи.

Так называемая радиостанция Судного дня передала первую шифровку в 11:16 по московскому времени. Сообщение состояло из позывного, нескольких чисел и двух слов: «катет» и «страх». В 13:17 она передала еще одно сообщение со словом «перова». В других передачах станции слова не встречались.

УВБ-76 — это коротковолновая радиостанция, вещающая с 1976 года. Среди радиолюбителей получила название «жужжалка», потому что большую часть эфира занимают шумы и характерное жужжание. На ее волнах передаются закодированные сообщения, которые пользователи соцсетей связывают с мировыми событиями.

