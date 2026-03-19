Раскрыты подробности боев в Константиновке

Глава ДНР Пушилин: Городские бои идут в нескольких частях Константиновки
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: MOD Russia / Globallookpress

Городские бои ведутся в нескольких частях Константиновки. Подробности РИА Новости раскрыл глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин.

«Константиновское направление, здесь сейчас городские бои в юго-западной части, в южной и восточной частях», — уточнил он.

Помимо этого, отмечается, что военные улучшили позиции в направлении Белецкого и успешно продвигаются в сторону Доброполья.

Ранее начальник Генштаба Вооруженных сил (ВС) РФ Валерий Герасимов заявил, что ВС России контролируют больше 60 процентов Константиновки. Он добавил, что в пригороде Константиновки — населенном пункте Ильиновка — также развивается наступление российских войск.

