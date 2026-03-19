Россиянам перечислили распространенные схемы «развода» на шиномонтаже

Бывший мастер шиномонтажа назвал пять самых популярных схем «развода» на деньги

Бывший работник шиномонтажной мастерской рассказал о самых популярных схемах «развода» автовладельцев на ненужные услуги. Чаще всего, по словам Виктора Губина, на эти уловки попадаются владельцы дорогих иномарок, которые редко вникают в технические нюансы, и невнимательные люди, пишет издание «За рулем».

Одним из самых простых способов получить лишние деньги является очистка ступиц от грязи и ржавчины. Хотя эта процедура считается частью стандартной замены колес и не должна оплачиваться отдельно, некоторые мастера выставляют за нее счет. В московских сервисах двухминутная услуга стоит до 500 рублей.

Еще одна популярная схема связана с крепежными элементами. Клиенту могут настоятельно рекомендовать купить новый комплект болтов и гаек, аргументируя это износом или повреждением резьбы. Чаще всего старый крепеж остается на месте, а новый будет ждать следующего покупателя.

Сезонная замена вентилей не разорит кошелек — услуга обойдется от 50 до 100 рублей за колесо, поэтому многие соглашаются на нее автоматически. Если резина эластична и не имеет трещин, старый элемент прослужит еще не один сезон.

Бесполезной и дорогой услугой эксперт назвал накачку шин азотом. Мастера в премиальных центрах часто убеждают клиентов в уникальных свойствах этого газа — стабильном давлении и снижении веса колеса. На самом деле разницу с обычным воздухом, который почти на 78 процентов состоит из азота, автовладелец не почувствует.

Некоторые мастера приклеивают с внутренней стороны колеса небольшой магнит. После этого во время балансировки оборудование фиксирует сильное биение, и владельцу доказывают, что диск погнут и требует срочной правки. Спустя 10-15 минут мастер возвращает клиенту тот же самый диск, заявляя, что сложная деформация успешно устранена. За «устранение проблемы» автовладелец отдаст несколько тысяч рублей.

По мнению специалиста, так недобросовестные шиномонтажные мастерские могут ежедневно получать десятки тысяч рублей. Чтобы не попасться на уловки, эксперт рекомендует заранее согласовывать все работы и их стоимость, выбирать сервисы, которые не запрещают наблюдать за процессом, и всегда просить показать выявленный дефект лично.

Ранее владельцы кроссовера Chery Tiggo 9 с семиместным салоном перечислили слабые места модели.