Названы проблемы большого кроссовера Chery

Владельцы перечислили слабые места Chery Tiggo 9

Владельцы кроссовера Chery Tiggo 9 с семиместным салоном чаще всего оставляют довольные отзывы о нем. Однако в процессе эксплуатации некоторые автомобилисты столкнулись со множеством мелких, но существенных проблем. «Лента.ру» изучила комментарии на портале Auto.ru.

Пользователь Виталик от машины в восторге, но одна претензия у него все-таки нашлась: «Слабая муфта. Если прям с частой буксовкой, то быстро греется. Полноценным внедорожником машину не назвать, но как семейный вариант — однозначно лучший».

«Сразу отдал на детейлинг. Полностью обклеят, потому что лак слабоват. Позже сделаю шумоизоляцию колесных арок и дверей. Пластик в салоне тоже слабоват, быстро царапается. По мультимедиа надо разбираться», — пишет Морган.

У владельца модели Алексея нарекания вызвало «очень низкое» качество щеток стеклоочистителя: «Заскрипели и стали мазать буквально через несколько дней после покупки машины». Это была не единственная проблема. «Крышка багажника дистанционно никак не работает, как бы я вокруг нее не плясал. На нижнем уплотнителе задних дверей копится грязь и песок. Попадают они туда через щель между дверью и крылом от колеса. На третьем ряду реально места мало. Точно не для дальних поездок», — пишет он.

Серьезные вопросы к модели возникли у пользователя Антона. «Общее впечатление об автомобиле на три с плюсом. Динамика средняя, особенно в режиме стандарт. Иногда ощущение, что машина не понимает, что ты от нее хочешь, и судорожно переключает передачи в поисках нужной. Вылета руля не хватает прямо катастрофически. Еще бы можно сиденье подлиннее», — делится автовладелец.

Также, по его мнению, не очень продумана логика меню. Для регулировки климат-контроля или включения подогревов требуется тратить время на навигацию по разделам. Например, кнопка обогрева руля расположена отдельно от подогревов сидений, что неудобно. Интеграция со смартфонами работает с перебоями: соединение Android Auto по Bluetooth нестабильно и постоянно разрывается, надежная работа возможна только при подключении по кабелю. При этом использование навигационных приложений со смартфона блокирует быстрый доступ к управлению многих функций.

Штатная навигационная система работает приемлемо, но функция поиска оказалась практически бесполезной: система не может корректно идентифицировать нужный город и выдает хаотичные результаты, требуя идеально точного ввода адреса. Но и в этом случае можно потерпеть неудачу. «В общем, нормально пользоваться этим просто невозможно», — подытожил Антон.

Ранее владельцы Haval M6 перечислили проблемы, выявленные в ходе эксплуатации автомобиля.