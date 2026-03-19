Сенат США не стал ограничивать военные полномочия Трампа

Сенат США отклонил резолюцию об ограничении военных полномочий Трампа

Сенат США не стал ограничивать военные полномочия президента Дональда Трампа, об этом пишет Politico.

Резолюция демократов, направленная на блокировку эскалации на Ближнем Востоке, была повторно направлена на голосование на третьей неделе военной операции.

Инициатива вновь не получила поддержки Сената с результатом 53 голоса против 47. Документ подписывает президенту вывести американские войска из зоны конфликта, исключение предусматривается только в случае официального объявления войны или получения разрешения от Конгресса США, которого на данный момент нет.

Ранее стало известно, что демократы в Конгрессе хотят помешать Трампу вести боевые действия, применив закон о военных полномочиях — резолюцию времен войны во Вьетнаме, которая ограничивает возможности президента развертывать войска без одобрения законодателей.

