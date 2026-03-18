Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
21:32, 18 марта 2026Мир

США исключили из санкционного списка три российские компании

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Из-под антироссийских санкций США в среду вывели три компании и трех физических лиц. Об этом сообщило министерство финансов страны, передает РИА Новости.

Больше под антироссийские санкции не подпадает гражданка России Евгения Тюрикова, которая также известна под фамилиями Смирнова и Дяткова, россиянин Борис Воронцов и гражданин Турции Берк Тюркен.

Кроме того, из санкционного списка убрали две компании из Турции — Turken Dijital Matbaa и BSB Grup Internet ve Yapay Zeka Teknolojileri — и организацию из ОАЭ Futuris FZE.

Ранее США разрешили продажу российской нефти, погруженной на танкеры до 12 марта. В генеральной лицензии указано, что операции с российскими судами разрешаются «до 00:01 по восточному летнему времени 11 апреля 2026 года».

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok