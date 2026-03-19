Иран вынудил США пойти на уступки

Экс-советник НАТО Бо: США не бьют по танкерам Ирана, поскольку им нужно топливо

Бывший советник НАТО, полковник Генерального штаба Вооруженных сил Швейцарии в отставке Жак Бо в эфире YouTube-канала заявил, что американские войска не обстреливают иранские танкеры.

«Причина очень проста: сейчас, независимо от того, кто выходит из Персидского залива и кто поставляет топливо, эта нефть необходима Западу», — пояснил он.

По мнению Бо, Иран, несмотря на крайне сложную ситуацию, все же находится в выгодном положении.

Эксперт отметил, что противники не решаются атаковать иранский танкер, поскольку это могло бы серьезно нарушить мировые поставки нефти и привести к резкому росту цен. По его словам, это свидетельствует о выгодном стратегическом положении Ирана, который контролирует важный маршрут через Ормузский пролив, а поставляемое топливо остается критически важным.

Бо также добавил, что именно по этой причине США даже поощряли Индию закупать нефть в том числе и у России.

Ранее экономист, бывший кандидат президента США Дональда Трампа на пост главы Федерального бюро статистики Эй Джей Энтони прокомментировал возможности экономики страны на фоне ситуации с Ираном. Он оценил шансы экономики США выдержать войну с Ираном и подчеркнул, что она «слабее, чем мы предполагали». По его мнению, инфляция «хуже, чем мы думали».