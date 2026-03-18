22:56, 18 марта 2026

В США оценили шансы экономики страны выдержать войну с Ираном

Соратник Трампа Энтони: Экономика США не выдержит войну с Ираном
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Reuters

Экономист, бывший кандидат президента США Дональда Трампа на пост главы Федерального бюро статистики Эй Джей Энтони прокомментировал возможности экономики страны на фоне ситуации с Ираном. Его слова приводит The Financial Times (FT).

Энтони оценил шансы экономики США выдержать войну с Ираном и подчеркнул, что она «слабее, чем мы предполагали». По его мнению, инфляция «хуже, чем мы думали».

«Я не думаю, что наша экономика сможет выдержать цену нефти $100 за баррель, [она] просто не выдержит», — отметил эксперт.

Ранее сообщалось, что атака США на Иран обошлась американской казне в 12 миллиардов долларов. Об этом заявил руководитель национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет.

