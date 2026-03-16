Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
02:24, 16 марта 2026

В Белом доме назвали стоимость атаки на Иран для США

Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Stringer / Reuters

Атака США на Иран обошлась американской казне в 12 миллиардов долларов на данный момент, об этом заявил руководитель национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет, передает телеканал CBS.

«Последняя цифра, о которой меня информировали: 12 миллиардов. 12 миллиардов — это столько, сколько мы потратили на данный момент», — назвал он журналистам стоимость атак.

Как указал политик, у администрации достаточно согласованных средств, чтобы вести операцию.

Ранее сообщалось, что Россия ежедневно получает 150 миллионов долларов дополнительных доходов из-за роста цен на нефть, вызванного масштабными перебоями с поставками ближневосточного сырья из-за войны в Иране.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok