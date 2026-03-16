В Белом доме назвали стоимость атаки на Иран для США

Белый дом: Атака США на Иран обошлась американской казне в 12 млрд долларов

Атака США на Иран обошлась американской казне в 12 миллиардов долларов на данный момент, об этом заявил руководитель национального экономического совета Белого дома Кевин Хассет, передает телеканал CBS.

«Последняя цифра, о которой меня информировали: 12 миллиардов. 12 миллиардов — это столько, сколько мы потратили на данный момент», — назвал он журналистам стоимость атак.

Как указал политик, у администрации достаточно согласованных средств, чтобы вести операцию.

Ранее сообщалось, что Россия ежедневно получает 150 миллионов долларов дополнительных доходов из-за роста цен на нефть, вызванного масштабными перебоями с поставками ближневосточного сырья из-за войны в Иране.