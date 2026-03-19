Стала известна судьба бывшего завода Toyota

ТАСС: На бывшем заводе Toyota могут запустить производство автомобилей Senat

На бывшем заводе Toyota в Санкт-Петербурге могут запустить производство автомобилей Senat. Судьба промышленной площадки стала известна ТАСС.

Сборку машин Senat могут начать уже в этом году. Модель, которую планируется выпускать на бывшем заводе Toyota, представят на ПМЭФ.

«Это будет не Aurus Senat, а отдельный бренд Senat. Производство запустят в этом году», — пояснил источник в деловых кругах.

Японский автогигант прекратил работу завода в Северной столице в сентябре 2022 года. Площадка была запущена в 2007 году, некогда предприятие выпускало до 100 тысяч машин RAV4 и Camry в год.

В середине марта сообщалось, что японская Toyota сохранила за собой исключительные права на использование названия Corolla в России. Права на товарный знак Corolla будут действовать до марта 2035 года. Они позволяют реализацию широкой линейки транспортных средств (автомобилей, фургонов, внедорожников, автобусов, электромобилей, вездеходов и иных видов автотехники) и комплектующих для них.