18:53, 19 марта 2026

Стало известно о повышении уровня защиты высокопоставленных офицеров Минобороны России

Любовь Ширижик (Старший редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Александр Казаков / ТАСС

Уровень защиты высокопоставленных офицеров Минобороны России повысят, заверил директор ФСБ России Александр Бортников, передает РИА Новости.

Отвечая на вопрос журналистов о том, будет ли усилена безопасность фигур уровня замначальника Главного разведывательного управления (ГРУ) Генштаба Вооруженных сил России генерал-лейтенанта Владимира Алексеева, глава российской спецслужбы ответил утвердительно.

При этом Бортников отметил необходимость того, чтобы «те, на кого нападают, тоже думали о своей безопасности».

Покушение на генерал-лейтенанта Алексеева произошло утром 6 февраля в доме на Волоколамском шоссе в Москве. Следователи сообщили, что неизвестный несколько раз выстрелил в замначальника ГРУ и скрылся. Генерал-лейтенанта госпитализировали. Сейчас его жизни ничего не угрожает.

Спустя два дня нападавшего задержали в Дубае и передали России. Им оказался уроженец Тернопольской области Любомир Корба, прибывший в Москву в конце декабря 2025 года. По заданию украинских спецслужб он должен был совершить теракт против военного.

Среди пособников оказались россияне Виктор Васин и его сын Павел. Отец снимал для киллера конспиративную квартиру и покупал проездные билеты. Его родственник обеспечивал других фигурантов транспортом для слежки и изъятия оружия из схрона.

