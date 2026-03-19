Трамп прислал письмо Токаеву и пригласил его в два места

Трамп прислал письмо Токаеву, пригласив на саммит G20 в Майами

Глава Белого дома Дональд Трамп прислал письмо президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, пригласив политика в Майами, на саммит Большой двадцатки (G20) и на следующее заседание Совета мира. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера страны Айбек Смадияров в своем Telegram-канале.

«На имя главы государства Касым-Жомарта Токаева поступило письмо [от] Дональда Трампа (...) [Глава Белого дома] подчеркнул, что с нетерпением ждет возможности вновь приветствовать главу нашего государства на следующем заседании Совета мира и на предстоящем в конце этого года саммите G20 в Майами», — сообщил представитель Токаева.

Смадияров отметил, что Трамп выразил признательность по поводу их предыдущей с Токаевым встречи. Других подробностей письма не приводится.

В январе во время учреждения Совета мира Касым-Жомарт Токаев пожелал Дональду Трампу успехов в политике «здравого смысла». Глава Белого дома поблагодарил казахстанского коллегу за поддержку в создании организации.