Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
10:51, 19 марта 2026

Трамп прислал письмо Токаеву и пригласил его в два места

Трамп прислал письмо Токаеву, пригласив на саммит G20 в Майами
Сергей Болиев (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Brian Snyder / Reuters

Глава Белого дома Дональд Трамп прислал письмо президенту Казахстана Касым-Жомарту Токаеву, пригласив политика в Майами, на саммит Большой двадцатки (G20) и на следующее заседание Совета мира. Об этом сообщил пресс-секретарь лидера страны Айбек Смадияров в своем Telegram-канале.

«На имя главы государства Касым-Жомарта Токаева поступило письмо [от] Дональда Трампа (...) [Глава Белого дома] подчеркнул, что с нетерпением ждет возможности вновь приветствовать главу нашего государства на следующем заседании Совета мира и на предстоящем в конце этого года саммите G20 в Майами», — сообщил представитель Токаева.

Смадияров отметил, что Трамп выразил признательность по поводу их предыдущей с Токаевым встречи. Других подробностей письма не приводится.

В январе во время учреждения Совета мира Касым-Жомарт Токаев пожелал Дональду Трампу успехов в политике «здравого смысла». Глава Белого дома поблагодарил казахстанского коллегу за поддержку в создании организации.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Стало известно об утонувшем грузе НАТО после удара по барже под Одессой

    Постсоветская страна нарастила поставки вина в Россию

    Названы детали дела о покушении на жизнь губернатора российского региона

    Люди Трампа приехали во дворец к Лукашенко

    Иран раскритиковал Макрона за двойные стандарты

    В многоквартирном доме на российском курорте прогремел взрыв

    В России спрогнозировали рост числа обанкротившихся граждан

    Названы лучшие упражнения для быстрого возвращения в форму

    В ЕС участилась критика в адрес фон дер Ляйен

    Объяснены причины плохой памяти в возрасте 30 лет

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok