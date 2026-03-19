19 марта 2026

Туристке прострелили лицо в тире во время отдыха в Таиланде

Елизавета Гринберг (редактор)

Фото: ironwas / Shutterstock / Fotodom  

Туристке из Китая прострелили лицо в тире во время отдыха на популярном курорте Таиланда Пхукете. Об этом пишет The Phuket News.

Инцидент произошел в районе Кату 18 марта. 52-летняя китаянка по имени Сяо Лили фотографировалась после стрельбы, параллельно рядом сотрудник тира проверял свое оружие. В какой-то момент оно выстрелило. «Он сообщил сотрудникам полиции, что забыл о том, что в патроннике оставался патрон, в результате чего произошел выстрел. Пуля прошла через деревянную стену и стеклянную дверь, после чего попала госпоже Сяо в лицо», — говорится в материале.

Уточняется, что иностранка получила огнестрельное ранение в правую щеку, при этом пуля застряла внутри. К моменту прибытия полиции пострадавшую уже доставили в больницу в тяжелом состоянии. Также сообщается, что доступные в интернете фото стрельбища демонстрируют явные нарушения правил безопасности. Так, на одном из них работник тира сфотографирован с посетительницей, которая направляет дуло оружия себе в подбородок с пальцем на спусковом крючке.

Ранее туриста ранили ножом и выбросили из машины в Таиланде. Нападавшие порезали его лицо, грудь и живот.

