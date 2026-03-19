Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
04:33, 19 марта 2026Россия

Украине предрекли забвение после победы России

Картаполов: Европа забудет про Украину за несколько часов после победы России
Марина Совина
Марина Совина

Фото: Unsplash

Глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что европейские политики не намерены участвовать в восстановлении Украины. Его слова приводит ТАСС.

Картаполов подчеркнул, что Европа забудет про Украину за несколько часов до победы России.

«Как только Россия победит, про Украину забудут сразу, в течение нескольких часов. Для них это отыгранный актив. Они все, что можно было оттуда вытащить, по большому счету уже вытащили», — отметил он.

Ранее Картаполов заявил, что к противникам России уже пришло осознание своего проигрыша. По его мнению, проиграла не столько Украина, сколько стоящие за ней силы объединенной Европы.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Главный порт Ирана на Каспии подвергся атаке с воздуха. Израиль нанес удары по кораблям и ряду зданий

    В России назвали последствия атаки по комплексу СПГ в Катаре катастрофой для Европы

    Овечкин забросил 999-ю шайбу в НХЛ

    Китайский Great Wall прокомментировал слухи об уходе марки Wey из России

    Известный препарат оказался связан со снижением риска развития проблем со зрением

    Парень отшил эффектную девушку после второго свидания по неожиданной причине

    Украине предрекли забвение после победы России

    Политолог заявил о критичности положения ВСУ

    Раскрыта цель тура Зеленского по Европе

    Танкер дал задний ход в Ормузском проливе

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok