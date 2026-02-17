Telegram могут полностью заблокировать в России 1 апреля

Россия
11:55, 17 февраля 2026Россия

В Госдуме заявили о проигрыше Украины и Европы

Картаполов: Украина победит, когда будет в составе Российской Федерации
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Сергей Булкин / ТАСС

К противникам России уже пришло осознание своего проигрыша. Об этом заявил глава оборонного комитета Государственной Думы генерал-полковник Андрей Картаполов, отрывок из пресс-подхода которого опубликовал Telegram-канал «Вы слушали Маяк».

По словам парламентария, «они все уже прекрасно понимают, что проиграли». Картаполов подчеркнул, что, по его мнению, проиграла не столько Украина, сколько стоящие за ней силы объединенной Европы.

Заявления о победе Украины обусловлены желанием оправдаться перед налогоплательщиками, считает депутат. «Украина победит тогда, когда будет в составе Российской Федерации», — резюмировал Картаполов.

Ранее другой парламентарий с военным прошлым, депутат Госдумы генерал-лейтенант Виктор Соболев, раскрыл переговорную стратегию Украины. По его мнению, она заключается в затягивании переговоров для предоставления Европе времени на активизацию военно-промышленного строительства.

