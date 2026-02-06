Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:44, 6 февраля 2026Россия

Российский генерал раскрыл переговорную стратегию Украины

Генерал-лейтенант Соболев: Украина будет делать все для затягивания переговоров
Алан Босиков
Алан Босиков (Редактор отдела «Россия»)

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Украина будет делать все для затягивания мирных переговоров, направленных на достижение урегулирования в зоне СВО. Об этом заявил «Национальной службе новостей» депутат Госдумы, генерал-лейтенант Виктор Соболев.

По его словам, переговорная стратегия Киева заключается в выдвижении все новых доводов относительно завершения конфликта. Это позволит союзникам Украины в Европе восстановить свой военно-промышленный потенциал, подчеркнул он.

«Нам нужно во всем учитывать наши национальные интересы», — добавил Соболев.

Аналогичную позицию в беседе в «Лентой.ру» выразил и зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Он считает, что и заявления западных политиков, и действия командования Вооруженных сил Украины (ВСУ) демонстрируют нежелание подписывать мирное соглашение.

Ранее глава оборонного комитета Госдумы Андрей Картаполов оценил масштабы дезертирства в украинской армии. По его оценке, число оставивших службу солдат ВСУ может достигать одного миллиона. При этом Киев склонен в разы занижать истинное число дезертиров, отметил он.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    Последние новости

    Торговля человеческими органами раскрыта в Петербурге

    «Слишком огромный, чтобы ему дали упасть». Крупнейший застройщик России просит много денег у государства

    «Больше не цифровое золото». Раскрыты пять причин нового обрушения биткоина

    Министр спорта рассказал о переговорах по восстановлению РУСАДА

    Число закрытых во Франции заводов превысило количество открывшихся

    Россиянка решила воровать из магазинов в Таиланде ради развлечения и поплатилась

    В Польше предложили сажать в тюрьму за оскорбление символов ЕС

    Европа запретит связанные с морскими перевозками российской нефти услуги

    Любителям кататься на тюбинге дали четыре ценных совета

    Geely сообщила о возобновлении поставок популярного кроссовера в Россию

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok