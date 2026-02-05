Депутат Госдумы Картаполов: Число дезертиров в ВСУ может приближаться к миллиону

Число дезертиров в Вооруженных силах Украины (ВСУ) может приближаться к миллиону человек. К такому выводу пришел глава комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов в беседе с РИА Новости.

По его мнению, президент Украины Владимир Зеленский занижает официальные показатели, чтобы мотивировать ВСУ на продолжение боевых действий. «Если официально у них четверть миллиона в бегах, значит, неофициально надо в два-три раза увеличивать эту цифру: одних дезертиров к миллиону приближается», — подсчитал депутат.

Ранее Зеленский заявил в интервью телеканалу France 2, что официально с 2022 года Украина потеряла погибшими 55 тысяч солдат. Он подчеркнул, что в это число не входят бойцы, которые числятся пропавшими без вести.

В августе российская хакерская группировка KillNet взломала базу данных Генштаба ВСУ. Согласно добытой информации, за три года спецоперации Киев потерял 1,7 миллиона военнослужащих.