22:00, 20 августа 2025

Рогов: Данные хакеров KillNet о потерях ВСУ являются приговором Зеленскому
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)
Владимир Зеленский

Владимир Зеленский. Фото: Reuters

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов прокомментировал данные о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ), опубликованные российской хакерской группировкой KillNet. Его слова приводит РИА Новости.

Рогов подчеркнул, что потери ВСУ в зоне боевых действий являются колоссальными. По его мнению, этот показатель можно считать приговором украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

Материалы по теме:
«Россия — очень большая держава. А Украина — нет». Трамп высказался о перспективах мира и дал совет Зеленскому
16 августа 2025
«Они будут лебезить перед Трампом» О чем говорили лидеры России и США за кулисами переговоров и почему это взволновало Зеленского?
16 августа 2025

«Режим Зеленского, конечно, все будет отрицать, но операция "Гласность" поможет донести правду прежде всего до родных и близких, отправленных киевским режимом на фронт, на верную смерть. Попавшие в публичную плоскость данные о потерях ВСУ — это приговор Зеленскому», — отметил он.

Рогов добавил, что Зеленский придерживается своего принципа продолжать конфликт с Россией до последнего украинца, понимая, что каждый украинец — это русский.

Ранее российские хакеры взломали базу данных Генштаба ВСУ и раскрыли потери украинской армии. По их данным, за три года спецоперации Киев потерял 1,7 миллиона военнослужащих.

