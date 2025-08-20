Рогов: Данные хакеров KillNet о потерях ВСУ являются приговором Зеленскому

Председатель комиссии Общественной палаты России по вопросам суверенитета, сопредседатель координационного совета по интеграции новых регионов Владимир Рогов прокомментировал данные о потерях Вооруженных сил Украины (ВСУ), опубликованные российской хакерской группировкой KillNet. Его слова приводит РИА Новости.

Рогов подчеркнул, что потери ВСУ в зоне боевых действий являются колоссальными. По его мнению, этот показатель можно считать приговором украинскому президенту Владимиру Зеленскому.

«Режим Зеленского, конечно, все будет отрицать, но операция "Гласность" поможет донести правду прежде всего до родных и близких, отправленных киевским режимом на фронт, на верную смерть. Попавшие в публичную плоскость данные о потерях ВСУ — это приговор Зеленскому», — отметил он.

Рогов добавил, что Зеленский придерживается своего принципа продолжать конфликт с Россией до последнего украинца, понимая, что каждый украинец — это русский.

Ранее российские хакеры взломали базу данных Генштаба ВСУ и раскрыли потери украинской армии. По их данным, за три года спецоперации Киев потерял 1,7 миллиона военнослужащих.