11:01, 6 февраля 2026РоссияЭксклюзив

В России указали на желание Киева сорвать соглашение по Украине

Депутат Чепа: Киев делает все, чтобы сорвать соглашение по Украине
Варвара Кошечкина
Варвара Кошечкина (редактор отдела оперативной информации)

Фото: Stringer / Reuters

Киев делает все, чтобы сорвать соглашение по Украине, считает первый зампред комитета Госдумы по международным отношениям Алексей Чепа. Так в беседе с «Лентой.ру» депутат прокомментировал атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) предположительно американскими ракетами на Белгород и Брянскую область.

«Конфликт, который был организован коллективным Западом при естественной поддержке руководства Киева, — это геноцид против собственного народа. Сегодняшние действия как многих руководителей западных стран, так и [президента Украины Владимира] Зеленского направлены на срыв мирного соглашения», — заявил Чепа.

По словам депутата, заявления западных политиков, а также действия ВСУ демонстрируют нежелание Украины подписывать мирное соглашение.

«Все это направлено на срыв соглашения. И когда кто-то заявляет о том, что мы подходим к какому-то рубежу [в переговорах], Зеленский заявляет, что до конца года никаких соглашений не будет. Эти действия говорят о том, что они на деле выступают против соглашения. На словах как бы говорят обратное, чтобы ввести в заблуждение своих граждан. Но на самом деле делают все, чтобы это соглашение сорвалось», — заключил он.

Ранее стало известно, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) нанесли комбинированный удар с применением систем залпового огня HIMARS и реактивных беспилотников по объектам энергетики в Брянской области.

Также в ночь на 6 февраля в Белгороде была объявлена ракетная опасность. После этого Telegram-каналы предположили, что при ударе могли использоваться американские ракеты HIMARS. Официально эта информация не подтверждалась.

