12:47, 19 марта 2026Мир

В Кремле высказались о продолжении переговоров по Украине

Песков: РФ рассчитывает, что переговоры продолжатся после согласования графиков
Лина Пивоварова (редактор отдела Мир)

Фото: Ramil Sitdikov / Pool / Reuters

Кремль рассчитывает, что трехсторонние переговоры по урегулированию конфликта на Украине продолжатся после согласования графиков всех сторон. Об этом сообщил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, передает ТАСС.

«Как только будет возможность и как только будут согласованы графики всех сторон, в первую очередь графики наших американских посредников, когда они смогут больше внимания уделить украинским делам, надеемся, что эта пауза будет прервана и мы сможем провести очередной раунд трехсторонних переговоров», — сказал он.

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа ранее рассказал, что работа трехсторонней группы Россия — США — Украина была поставлена на паузу из-за осложнившейся ситуации на Ближнем Востоке.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что украинский лидер Владимир Зеленский остается главным препятствием мирному урегулированию конфликта. Он призвал Зеленского «взяться за дело и заключить сделку» и отметил, что тот пока не показывает готовности к переговорам на необходимом уровне. При этом Трамп отметил стремление президента России Владимира Путина заключить сделку.

