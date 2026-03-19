В Минздраве опровергли обязательную отправку к психологу не планирующих детей женщин

Информацию об обязательной отправке к психологу не планирующих рожать опровергли

В соцсетях распространилась информация о том, что россиянок в возрасте от 18 до 49 лет, которые не планируют детей, по новым методическим указаниям Минздрава будут направлять на консультацию к психологу.

Подобная рекомендация действительно была создана Минздравом, однако направление к психологу носит не обязательный, а рекомендательный характер, сообщил ТАСС. Минздрав России составил методические рекомендации по диспансеризации мужчин и женщин репродуктивного возраста, а не закон и не приказ о введении обязательной меры, о чем пишут в соцсетях.

Главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава Наталия Долгушина подтвердила, что в России не будут принудительно отправлять к психологу женщин, которые не планируют рожать детей. По ее словам, анкету женщинам будут предлагать при диспансеризации. В случае если пациентка находится в тяжелой жизненной ситуации, ей могут предоставить консультацию о мерах социальной поддержки.

Обращаем внимание, что все положения методрекомендаций носят рекомендательный характер. Консультирование проводится исключительно с согласия пациентки Наталия Долгушина главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава России

Тем самым специалист опровергла сообщения об обязательной отправке женщин к психологу.

Глава комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов сообщил ТАСС, что женщины, не желающие иметь детей, не будут обязаны посещать психолога при получении направления. Он отметил, что решение останется за ними, государство лишь предоставляет им такую возможность.

Согласно статье 20 Федерального закона № 323-ФЗ, необходимым предварительным условием медицинского вмешательства является информированное добровольное согласие гражданина. Также у россиянина есть право отказаться от медицинского вмешательства, кроме строго ограниченных исключений. То есть российское законодательство не позволяет проводить медицинское вмешательство без согласия человека.

В сфере психиатрической помощи принуждение возможно только в перечисленных законом случаях. Ответ в анкете «не хочу детей» к таким основаниям не относится.

Информация о том, что россиянок в возрасте от 18 до 49 лет, которые не планируют детей, по новым методическим указаниям Минздрава будут направлять на консультацию к психологу, получила широкое освещение в СМИ. При этом крупные СМИ, например «Лента.ру», РИА Новости, «Ведомости», отметили, что это рекомендация.

Материал подготовлен при участии ресурса по борьбе с фейками «Лапша Медиа».