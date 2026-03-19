Россия
22:05, 19 марта 2026

В Москве перевернулась скорая с пациентом

На юге Москвы скорая с пациентом попала в ДТП и перевернулась
Марина Совина
Марина Совина (ночной редактор)

Фото: Belkin Alexey / news.ru / Global Look Press

Машина скорой помощи попала ДТП в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

Карета столкнулась с легковым автомобилем на Нахимовском проспекте и перевернулась. В этот момент внутри находился пациент.

В результате ЧП пострадали три человека — водитель скорой, врач и пациент. На месте ДТП работают экстренные службы.

17 декабря в Крестецком округе Новгородской области в результате ДТП перевернулась машина скорой помощи. Пострадали фельдшер скорой помощи и роженица. Их осмотрели медработники и направили в Великий Новгород.

