В Москве перевернулась скорая с пациентом

Машина скорой помощи попала ДТП в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал 112.
Карета столкнулась с легковым автомобилем на Нахимовском проспекте и перевернулась. В этот момент внутри находился пациент.
В результате ЧП пострадали три человека — водитель скорой, врач и пациент. На месте ДТП работают экстренные службы.
17 декабря в Крестецком округе Новгородской области в результате ДТП перевернулась машина скорой помощи. Пострадали фельдшер скорой помощи и роженица. Их осмотрели медработники и направили в Великий Новгород.