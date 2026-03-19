11:53, 19 марта 2026Россия

В Москве подростки проделали эксперимент в квартире и едва не ослепли

В Москве двое подростков проделали эксперимент из интернета и едва не ослепли
В Москве двое 15-летних подростков проделали химический эксперимент из интернета и едва не ослепли. Из-за их действий в квартире произошел взрыв. Об этом сообщили в столичном департаменте здравоохранения.

Как отметили в ведомстве, оба получили травмы глаз: одному мальчику зрение восстановили полностью, а второму — лишь на 60 процентов.

Офтальмохирург Морозовской больницы Ольга Выскварка пояснила, что полученная травма глаз может вызвать необратимые последствия, в результате которых зрение будет снижено безвозвратно.

До этого стало известно, что в Калининграде 14-летнего подростка избили до потери зрения. Кроме того, юноша получил черепно-мозговую травму, а также перелом челюсти в двух местах, скуловой и височной костей. Его обидчика удалось задержать.

