15:44, 7 октября 2025Силовые структуры

Российского подростка избили до потери зрения

В Калининграде прокуратура начала проверку после избиения 14-летнего подростка
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Константин Кокошкин / Коммерсантъ

В Калининграде проводят проверку после жестокого избиения 14-летнего подростка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре области.

Причиной стала публикация в российских СМИ сообщений о нападении на несовершеннолетнего 5 октября. Уточняется, что у потерпевшего произошел конфликт с 18-летним молодым человеком, который закончился дракой. В результате подростку были нанесены телесные повреждения.

Как стало известно изданию «Клопс», юноша получил черепно-мозговую травму, а также перелом челюсти в двух местах, скуловой и височной кости, есть вероятность потери зрения.

Личность нападавшего установлена.

Ранее сообщалось, что в Тульской области трех пациентов российской больницы попытались лишить жизни трубой.

