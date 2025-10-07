Российского подростка избили до потери зрения

В Калининграде прокуратура начала проверку после избиения 14-летнего подростка

В Калининграде проводят проверку после жестокого избиения 14-летнего подростка. Об этом «Ленте.ру» сообщили в прокуратуре области.

Причиной стала публикация в российских СМИ сообщений о нападении на несовершеннолетнего 5 октября. Уточняется, что у потерпевшего произошел конфликт с 18-летним молодым человеком, который закончился дракой. В результате подростку были нанесены телесные повреждения.

Как стало известно изданию «Клопс», юноша получил черепно-мозговую травму, а также перелом челюсти в двух местах, скуловой и височной кости, есть вероятность потери зрения.

Личность нападавшего установлена.

