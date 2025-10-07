Трех пациентов российской больницы попытались лишить жизни трубой

В Тульской области пациент больницы напал на трех человек, они в реанимации

В Тульской области возбудили уголовное дело за попытку расправы над тремя пациентами больницы. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По предварительным данным, 6 октября в одном из отделений больницы города Ефремов пациент вооружился металлической трубой и стал ей бить по голове трех человек. Забить их до смерти не дали медработники. Потерпевших поместили в реанимацию, им оказывается помощь. Причины произошедшего пока не установлены.

