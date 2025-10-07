Экс-полицейский разгромил чужой дом в поисках россиянки

В Саратове экс-полицейский разгромил чужой дом в поисках жены

В Саратове 35-летний бывший капитан полиции Ленинского района разгромил чужой дом. Об этом сообщает Baza.

По данным источника, мужчина в состоянии алкогольного опьянения пробрался в один из частных секторов ночью 5 октября и стал бить окна, а также машину. При этом мужчина кричал, что ищет свою жену. После этого он стал бросать в стекла кирпичи, один из которых влетел в кровать ребенка.

Через разбитое окно мужчина попытался залезть в дом, однако порезался и не стал продолжать.

Сообщается, что незадолго до произошедшего его уволили из органов.

Ранее стало известно, что воткнувший нож в шею человеку около станции МЦД в Москве пришел сдаваться полиции.