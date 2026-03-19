07:52, 19 марта 2026

В России захотели снизить утильсбор для некоторой техники

«АвтоГрузЭкс»: В России хотят снизить утильсбор на импортные полуприцепы
Вячеслав Агапов

Фото: Unsplash

Для улучшения экономики отечественных перевозчиков в России захотели снизить утильсбор на некоторую технику. Об этом со ссылкой на ассоциацию «АвтоГрузЭкс» сообщает газета «Известия».

Минтранс полагает, что снижение утильсбора на импортные полуприцепы и льготный лизинг на седельные тягачи поможет российским перевозчикам, которым трудно конкурировать с КНР на международных линиях. Об этом ведомство сообщило в ответ министерства на письмо уполномоченного по защите прав предпринимателей Москвы Татьяны Сизовой.

«В РФ процентная ставка по лизингу грузовой техники на 60 месяцев составляет 21–25 процентов, а в КНР — всего 3–5 процентов благодаря государственным субсидиям», — пояснил совладелец ПЭК Вадим Филатов.

С учетом высоких расходов на ремонт (почти на 44 процента выше, чем в КНР), перевозчикам становится невыгодно работать, и рынок автоперевозок активно осваивают конкуренты.

Ранеее представители фракции КПРФ в Государственной Думе и член Совета Федерации Айрат Гибатдинов предложили полностью либо частично компенсировать утильсбор многодетным родителям. Предполагается, что этой льготой смогут воспользоваться россияне, воспитывающие трех и более детей в возрасте до 18 лет либо до 23 лет при обязательном условии их обучения в образовательных учреждениях на очных отделениях.

