В центре Москвы перекрыли движение

Дептранс: В Москве временно закрыли движение по Кремлевской набережной

Ряд дорог в центре Москвы в четверг, 19 марта, временно перекрыли для автомобилей. О приостановке движения столичных водителей предупредили в пресс-службе городского Дептранса в Telegram.

Речь идет о Кремлевской набережной и Большом Каменном мосте — в обоих случаях лишь по направлению в центр. Помимо этого, автомобилисты не смогут проехать по Тверской улице в районе Пушкинской площади по направлению в центр.

Водителей призвали быть внимательными при построении маршрута.

Помимо этого, в Дептрансе отметили, что интенсивное движение наблюдается в Большом Путинковском переулке, на улице Знаменка, а также на Пречистенской набережной.

Ранее стало известно, что Москва оказалась регионом России с наибольшим количеством ДТП. Второе место в списке занял Краснодар.