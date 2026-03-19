03:37, 19 марта 2026

Вероятность начала Трампом наземной операции в Иране оценили

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Global Look Press

Американский лидер Дональд Трамп, вероятно, не начнет наземную операцию против Ирана. С таким мнением в беседе с РИА Новости выступил директор ИМЭМО РАН Федор Войтоловский.

Он пояснил, что НАТО не вмешается в этот конфликт. Кроме того, альянс и не нужен Трампу. «Если ему нужны отдельные страны альянса, то он мог бы собрать коалицию желающих, как это часто делали. Но и это США сейчас не нужно», — сказал эксперт.

Войтоловский также добавил, что сейчас нет никаких предпосылок для запуска механизма НАТО — он напомнил, что альянс включается в боевые действия в том случае, если на одного из его членов напали, однако в Иране другая ситуация, потому что здесь актором агрессии является Вашингтон.

Ранее телеканал CBS News сообщал, что Трамп пока не принял решение касательно проведения наземной операции в Исламской Республике.

