21:21, 18 марта 2026Мир

Стало известно о раздумьях Трампа касательно отправки войск в Иран

Никита Хромин (ночной линейный редактор)

Фото: Kent Nishimura / Reuters

Президент США Дональд Трамп пока не принял окончательное решение по поводу отправки американских войск в Иран. Об этом сообщает CBS News, ссылаясь на источники.

«Трамп еще не принял решения о том, хочет ли он направить американские силы в Иран и захватить ядерный материал страны», — говорится в сообщении телеканала. Там уточняется, что это бы стало очень опасной операцией. Своим приближенным американский лидер говорил, что в дальнейшем ему еще предстоит принять «много решений».

CBS подчеркивает, что американское военное ведомство уже подготовило несколько вариантов возможных следующих шагов в противостоянии с Ираном.

Ранее постпред США при ООН Майк Уолтц заявил, что конфликт в Иране не обернется масштабной интервенцией, как это было с Ираком. Однако он допустил проведение точечной наземной операции, если возникнет такая необходимость.

