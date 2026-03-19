Вступление Украины в ЕС сравнили с машиной без двигателя

Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
12:40, 19 марта 2026

Вступление Украины в ЕС без выполнения условий сравнили с машиной без двигателя
Александр Курбатов (редактор отдела «Бывший СССР»)

Фото: Yves Herman / Reuters

Вступление Украины в Европейский союз (ЕС) без выполнения необходимых условий напоминает машину без двигателя. Такое сравнение привел один из анонимных собеседников «РБК-Украина».

Журналисты отметили, что источник уточнил: в таком случае «вроде бы и машина есть, но на ней никуда не уедешь».

«Схема, которая была возможна с получением вами кандидатского статуса, принципиально невозможна с членством — ничего просто не будет работать. Тем более если речь идет о присоединении такой огромной страны, как Украина. И тот факт, что вы ведете войну, являетесь жертвой агрессии, никак не отменяет того факта, что вам необходимо провести необходимые реформы», — подчеркнул он. По словам собеседника издания, в первую очередь изменения должны коснуться верховенства права.

Отмечается, что в настоящий момент президент Украины Владимир Зеленский пытается получить для страны статус члена Евросоюза авансом, обязуясь впоследствии в кратчайшие сроки выполнить необходимые для этого условия. По словам журналистов, глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен узнавала о готовности представителей стран-членов ЕС рассмотреть такой вариант.

Ранее стало известно, что в ЕС участилась критика в адрес фон дер Ляйен. Отмечалось, что одной из причин этого стал крах усилий по ускоренному вступлению Украины в ЕС.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok