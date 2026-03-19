В ЕС участилась критика в адрес фон дер Ляйен

11:35, 19 марта 2026Мир

Euractiv: Подход фон дер Ляйен к ускоренным решениям вызывает критику в ЕС
Виктория Кондратьева (Редактор отдела «Мир»)

Фото: Abdul Saboor / Reuters

Подход председателя Еврокомиссии (ЕК) Урсулы фон дер Ляйен к ускоренным решениям все чаще вызывает критику в Европейском союзе (ЕС). Об этом сообщает Euractiv.

«Напористый стиль руководства (...) вызвал недовольство в европейских столицах», — утверждается в публикации.

По данным издания, критика в адрес главы ЕК связана с тем, что планы по ускоренному вступлению Украины в ЕС потерпели крах, как и предложения использовать замороженные российские активы для финансирования Киева. Призыв фон дер Ляйен к созданию «стены дронов» вдоль границ с Россией также провалился.

Ранее фон дер Ляйен заявила, что война США против Ирана привела к тяжелым экономическим последствиям для европейских стран.

