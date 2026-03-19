Юноша-расчленитель раскрыл правду о расправе над 17-летним подростком в российском городе

Убивший подростка под Петербургом юноша заявил, что на это его толкнула девушка

Юноша, расчленивший 17-летнего подростка под Санкт-Петербургом, заявил, что на преступление его подтолкнула девушка. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, он рассказал, что она ранее встречалась с потерпевшим. По его словам, в начале 2026 года она пожаловалась на то, что ее бывший возлюбленный плохо с ней обращался и даже изнасиловал, поэтому она хочет ему отомстить. Спустя некоторое время она передала юноше нож и позвала пострадавшего к себе. Он отметил, что девушка знала, что подросток будет идти к ней через железнодорожную станцию.

Фигурант пришел туда и стал ждать мальчика. Когда тот появился, он напал на него с ножом. Сразу после расправы он позвонил девушке и попросил ее приехать. Вместе они оттащили потерпевшего к болоту.

По его словам, вернувшись домой, он постирал одежду и ничего никому не рассказал. На следующий день девушка предложила ему окончательно избавиться от останков, потому что к ней приходила полиция. Тогда фигурант пришел на место преступления и начал расчленять подростка.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет (СК) России показал место, где был закопан 17-летний юноша после расправы под Санкт-Петербургом.