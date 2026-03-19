Реклама

Реклама. 12+. ООО «Единое Видео». VK Видео: vkvideo.ru
Соглашение: vkvideo.ru/legal/terms. VK - ВК. erid: 2RanynDT8xa.
Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
16:03, 19 марта 2026

Юноша-расчленитель раскрыл правду о расправе над 17-летним подростком в российском городе

Анна Габай (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Кадр: Telegram-канал «Питерский Следком»

Юноша, расчленивший 17-летнего подростка под Санкт-Петербургом, заявил, что на преступление его подтолкнула девушка. Об этом сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, он рассказал, что она ранее встречалась с потерпевшим. По его словам, в начале 2026 года она пожаловалась на то, что ее бывший возлюбленный плохо с ней обращался и даже изнасиловал, поэтому она хочет ему отомстить. Спустя некоторое время она передала юноше нож и позвала пострадавшего к себе. Он отметил, что девушка знала, что подросток будет идти к ней через железнодорожную станцию.

Фигурант пришел туда и стал ждать мальчика. Когда тот появился, он напал на него с ножом. Сразу после расправы он позвонил девушке и попросил ее приехать. Вместе они оттащили потерпевшего к болоту.

По его словам, вернувшись домой, он постирал одежду и ничего никому не рассказал. На следующий день девушка предложила ему окончательно избавиться от останков, потому что к ней приходила полиция. Тогда фигурант пришел на место преступления и начал расчленять подростка.

Ранее сообщалось, что Следственный комитет (СК) России показал место, где был закопан 17-летний юноша после расправы под Санкт-Петербургом.

Что думаешь? Оцени!
    Обсудить
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информацияМини-игры
    © 1999–2026 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости
    На сайте используются cookies. Продолжая использовать сайт, вы принимаете условия
    Ok