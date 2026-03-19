Место тайного захоронения изрезанного 17-летнего юноши попало на видео

СК показал место, где был закопан 17-летний юноша после убийства под Петербургом

Следственный комитет (СК) России показал место, где был закопан 17-летний юноша после расправы под Санкт-Петербургом. Об этом сообщает «78» в Telegram-канале.

На кадрах видно, что все произошло в лесополосе. На снегу видны следы крови.

По данным канала, пострадавшего нашли недалеко от железнодорожной станции Кондакопшино в Пушкине.

Ранее сообщалось, что 16 марта погибший сказал, что уезжает ночевать к другу в Пушкин и пропал. В реальности он был в гостях у знакомой, которая ему нравится. У нее в квартире также был другой молодой человек. Между подростками вспыхнула ссора из-за ревности.