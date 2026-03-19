13:01, 19 марта 2026Силовые структуры

Примерный российский подросток стал жертвой сердечной драмы

В Петербурге подросток расчленил знакомого из-за ревности
Варвара Митина (редактор)

Фото: Мария Григорьева / «Лента.ру»

В Санкт-Петербурге 16-летний местный житель расчленил 17-летнего знакомого из ревности. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным канала, 16 марта погибший сказал, что уезжает ночевать к другу в Пушкин и пропал. В реальности он был в гостях у знакомой, которая ему нравится. У нее в квартире также был другой молодой человек. Между подростками вспыхнула ссора из-за ревности. Известно, что пострадавший играл в шахматы и хорошо учился. Друзья называли его примерным молодым человеком.

«Mash на Мойке» пишет, что подозреваемый частично расчленил знакомого, а потом сам привел полицейских к месту расправы.

Ранее сообщалось, что около железнодорожной станции под Санкт-Петербургом откопали изрезанного 17-летнего юношу.

