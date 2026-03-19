В российском городе откопали изрезанного из-за девушки 17-летнего подростка

Под Петербургом нашли тело 17-летнего юноши, зарезанного другом из-за девушки

Под Санкт-Петербургом около железнодорожной станции откопали изрезанного 17-летнего юношу, с которым расправился другой подросток из-за девушки. Об этом сообщает Telegram-канал «112».

По предварительной информации, 16-летний подросток с ножом напал на своего знакомого. От полученных ранений тот не выжил. Тогда юноша закопал потерпевшего, чтобы скрыть преступление.

Как сообщает Telegram-канал «Mash на Мойке», злоумышленник уже задержан. С пострадавшим у них могла произойти драка.

