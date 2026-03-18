Чемодан с частями тела нашли в российском регионе

В Красногорске нашли чемодан с расчлененной женщиной

В подмосковном Красногорске нашли чемодан с расчлененной женщиной. Об этом пишет Telegram-канал «112».

По данным канала, расправу совершил ее сожитель, который покончил с собой. Сейчас следователи и криминалисты работают на месте происшествия. Возбуждено уголовное дело.

Baza пишет, что преступление совершил 31-летний стриптизер Сергей В. во время ссоры со своей 33-летней возлюбленной Эльмирой Т.

Ранее сообщалось, что в Якутии перед судом предстанет 27-летний житель поселка Хандыга по делу о расчлененном мужчине.