Силовые структуры
08:19, 10 марта 2026Силовые структуры

Дело о расчлененном и сброшенном в реку россиянине дошло до суда

В Якутии будут судить жителя за убийство и расчленение мужчины
Илона Палей (Редактор отдела «Силовые структуры»)

Фото: Svetlana Vozmilova / Global Look Press

В Якутии перед судом предстанет 27-летний житель поселка Хандыга по делу об расчлененном мужчине. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, 9 августа 2025 года фигурант на почве ревности ударил соперника ножом в надплечье. Когда тот перестал подавать признаки жизни, напавший решил избавиться от тела — расчленил его и сбросил в реку.

Во время оперативно-розыскных мероприятий полицейские нашли останки и установили личность человека. Обвиняемый находится под стражей.

Ранее сообщалось, что в Иркутске силовики выломали дверь в квартиру вербовщика в криминальный мир.

