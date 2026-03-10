Дело о расчлененном и сброшенном в реку россиянине дошло до суда

В Якутии будут судить жителя за убийство и расчленение мужчины

В Якутии перед судом предстанет 27-летний житель поселка Хандыга по делу об расчлененном мужчине. Об этом «Ленте.ру» сообщили в региональном управлении Следственного комитета России.

По версии следствия, 9 августа 2025 года фигурант на почве ревности ударил соперника ножом в надплечье. Когда тот перестал подавать признаки жизни, напавший решил избавиться от тела — расчленил его и сбросил в реку.

Во время оперативно-розыскных мероприятий полицейские нашли останки и установили личность человека. Обвиняемый находится под стражей.

